Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что бывшему так называемому “министру обороны ДНР” сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Гиркина объявлен в розыск, украинский суд разрешил его задержать.

По данным следствия, в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый похищал с территории Донецкой области патриотично настроенных украинцев. Потом этих граждан без их воли перемещали в здание в городе Славянск, где их пытали, избивали, наносили ножевые ранения. Цель таких действий —заставить физически и морально страдать, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

“Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни не менее трех человек, которых незаконно удерживали и пытали”, – говорится в сообщении.

Как известно, первые уголовные дела на Гиркина в Украине завели еще весной 2014 года. Его подозревают в организации убийств, действиях против суверенитета и целостности Украины, террористической деятельности. В октябре также ему сообщили о подозрении в похищениях, пытках и преднамеренных убийствах.