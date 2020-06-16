Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что бывшему так называемому “министру обороны ДНР” сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Гиркина объявлен в розыск, украинский суд разрешил его задержать.
По данным следствия, в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый похищал с территории Донецкой области патриотично настроенных украинцев. Потом этих граждан без их воли перемещали в здание в городе Славянск, где их пытали, избивали, наносили ножевые ранения. Цель таких действий —заставить физически и морально страдать, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.
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“Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни не менее трех человек, которых незаконно удерживали и пытали”, – говорится в сообщении.
Как известно, первые уголовные дела на Гиркина в Украине завели еще весной 2014 года. Его подозревают в организации убийств, действиях против суверенитета и целостности Украины, террористической деятельности. В октябре также ему сообщили о подозрении в похищениях, пытках и преднамеренных убийствах.
- 18 мая, журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемым министром обороны “ДНР” Игорем Гиркиным (Стрелковым).
- Вечером 18 мая под офисом издания “Гордон” прошли несколько акций протеста из-за скандальных интервью Дмитрия Гордона.
- В свою очередь Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сняты им при содействии украинских правоохранителей.
- В СБУ же сообщили, что Гордон сам инициировал интервью с Поклонской и Гиркиным.
- Офис генпрокурора вслед за СБУ открестился от интервью Гордона с Гиркиным.