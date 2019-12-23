Спикер СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию о том, что у границы с Венгрией на Закарпатье после пыток расстреляли опергруппу спецслужбы.

Об этом Гитлянская написала на своей странице в Facebook.

“Уважаемые журналисты не распространяйте фейк о “расстреле группы СБУ на Закарпатье”. Это полный бред!” – отметила она.

Ранее СМИ сообщили, что найдены мертвыми четверо сотрудников СБУ. По информации СМИ, оперативная группа СБУ из трех офицеров столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы выполняла задание по документации трафика контрабанды через так называемый “частный участок” границы Украины с Венгрией и Румынией.