Об этом Гитлянская написала на своей странице в Facebook.
“Уважаемые журналисты не распространяйте фейк о “расстреле группы СБУ на Закарпатье”. Это полный бред!” – отметила она.
Ранее СМИ сообщили, что найдены мертвыми четверо сотрудников СБУ. По информации СМИ, оперативная группа СБУ из трех офицеров столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы выполняла задание по документации трафика контрабанды через так называемый “частный участок” границы Украины с Венгрией и Румынией.
- Президент Владимир Зеленский поручил Правительству разработать законопроект “по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей”. При этом Владимир Бородянский заверил, что у власти нет намерений “регулировать стандарты новостей” для СМИ.
- Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступил за введение в Украине ответственности (в том числе уголовной) для журналистов за разглашение недостоверной или манипулятивной информации.
- Народный депутат от “Слуги народа”, глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал рассмотрение в Верховной Раде нового “закона о медиа”. По словам нардепа, против СМИ, которые в течение определенного времени являются убыточными, могут быть введены санкции, так как при таких условиях возможно влияние собственников на журналистов.
- В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины намерены в судебном порядке блокировать информационные ресурсы за системное распространение дезинформации.