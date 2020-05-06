Гладковский подал иск к СМИ о защите чести и достоинства

Об этом в комментарии #Буквам сообщила пресс-служба Гладковского.
“Гладковский никогда не был лично знаком с фигурантами этих дел и не имеет представления об обстоятельствах и деталях расследований по этим людям. В официальном сообщении САП вообще отсутствуют любые ссылки и упоминания его фамилии. Гладковский уже неоднократно подчеркивал недопустимость спекуляции его фамилией для привлечения внимания к уголовным делам в отношении других лиц”, – сообщили в пресс-службе.
Бывший первый заместитель секретаря СНБО также напомнил, что в феврале 2020 министр обороны Украины Андрей Загороднюк признал, что аудит в Минобороны не нашел коррупции в закупках по делу в которой его безосновательно обвинили.
Отмечается, что Гладковский не будет требовать от СМИ материальной компенсации.
“Реагируя на сообщения СМИ, Гладковский в очередной раз обращается с просьбой не вредить его репутации вспоминая его фамилию в контексте несуществующих и фейковых дел”, – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Гладковский выиграл ряд дел против НАБУ по ложным обвинениям.
- Напомним, 17 октября сотрудники НАБУ задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского.
- 21 октября Олег Гладковский вышел из изолятора временного содержания после уплаты залога в размере 10,6 млн гривен.
- Адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец, отмечает невиновность подзащитного в инкриминируемых ему правонарушениях и подчеркивает отсутствие правовых оснований для того вида меры пресечения, которую избрал суд. Адвокат также сообщил о том, что будет обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда Украины.
- В компании “Богдан Моторс” опровергли обвинения в завышении цены на автомобили для Вооруженных сил Украины (ВСУ).