Гладковский подал иск к СМИ о защите чести и достоинства

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський сегодня, 6 мая, обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации после публикаций ряда СМИ о якобы наличии "схем", "дел Гладковского", фигуранту которых 6 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения.

Об этом в комментарии #Буквам сообщила пресс-служба Гладковского.

“Гладковский никогда не был лично знаком с фигурантами этих дел и не имеет представления об обстоятельствах и деталях расследований по этим людям. В официальном сообщении САП вообще отсутствуют любые ссылки и упоминания его фамилии. Гладковский уже неоднократно подчеркивал недопустимость спекуляции его фамилией для привлечения внимания к уголовным делам в отношении других лиц”, – сообщили в пресс-службе.

Бывший первый заместитель секретаря СНБО также напомнил, что в феврале 2020 министр обороны Украины Андрей Загороднюк признал, что аудит в Минобороны не нашел коррупции в закупках по делу в которой его безосновательно обвинили.

Отмечается, что Гладковский не будет требовать от СМИ материальной компенсации.

“Реагируя на сообщения СМИ, Гладковский в очередной раз обращается с просьбой не вредить его репутации вспоминая его фамилию в контексте несуществующих и фейковых дел”, – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Гладковский выиграл ряд дел против НАБУ по ложным обвинениям.