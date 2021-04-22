Гладковський-старший заявив, що судитиметься з НАБУ

Колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський заявив, що судитиметься з НАБУ через переслідування його родини. Напередодні Бюро оголосило його сина, Ігоря Гладковського, у розшук.

Відповідна заява Гладковського опублікована на сайті корпорації “Богдан”, президентом якої він є.

Як повідомлялося раніше, 21 квітня НАБУ оголосило Ігоря Гладковського в розшук, вмотивувавши це тим, що він тричі не з’явився для отримання обвинувального акта у справі щодо зловживання впливом, пов’язаній з компанією “Оптимумспецдеталь” та держконцерном “Укроборонпром”.

За кілька годин Олег Гладковський заявив, що НАБУ займається переслідуванням його родини у “різноманітних формах процесуального терору”, і дії Бюро мають отримати правову оцінку.

“Вже два роки НАБУ намагається довести провину членів родини Гладковських і на цьому шляху не гребує ані чорним піаром, ані провокаціями. Суспільству згодовують вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності. При цьому об’єктивного розслідування у справах так і не простежується”, – вважає Гладковський.

На його думку, правову оцінку також мають отримати публікації НАБУ на тему пов’язаних із ним розслідувань. За його словами, НАБУ подає свою позицію у справах як доконані факти.

У зв’язку з наведеним вище Гладковський звертається до суду.