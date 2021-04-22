Гладковський-старший заявив, що судитиметься з НАБУ

Відповідна заява Гладковського опублікована на сайті корпорації “Богдан”, президентом якої він є.
Як повідомлялося раніше, 21 квітня НАБУ оголосило Ігоря Гладковського в розшук, вмотивувавши це тим, що він тричі не з’явився для отримання обвинувального акта у справі щодо зловживання впливом, пов’язаній з компанією “Оптимумспецдеталь” та держконцерном “Укроборонпром”.
За кілька годин Олег Гладковський заявив, що НАБУ займається переслідуванням його родини у “різноманітних формах процесуального терору”, і дії Бюро мають отримати правову оцінку.
“Вже два роки НАБУ намагається довести провину членів родини Гладковських і на цьому шляху не гребує ані чорним піаром, ані провокаціями. Суспільству згодовують вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності. При цьому об’єктивного розслідування у справах так і не простежується”, – вважає Гладковський.
На його думку, правову оцінку також мають отримати публікації НАБУ на тему пов’язаних із ним розслідувань. За його словами, НАБУ подає свою позицію у справах як доконані факти.
У зв’язку з наведеним вище Гладковський звертається до суду.
Справа “Оптимумспецдеталь”
Розслідування цієї справи детективи НАБУ проводять із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ.
Загалом слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ “Оптимумспецдеталь”. З них дві особи засуджено, троє — на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.
В межах розслідування детективи встановили, що за час дії схеми за участі “Оптимумспецдеталь” держконцерну “Укроборонпром” поставлено товарів на суму близько 165 млн грн. При цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.
Гладковський-молодший, за даними слідства, у 2015-2017 роках сприяв тому, аби “Оптимумспецдеталь” отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами “Укроборонпрому”.
За це, за версією НАБУ, Гладковський мав отримувати 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).
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