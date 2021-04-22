Про це повідомили у пресслужбі Бюро.

“Слідство має достатні підстави вважати, що підозрюваний, розслідування фактів участі якого у корупційній схемі завершене, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності”, — зазначили в НАБУ, коментуючи рішення про оголошення Ігоря Гладковського в розшук.

В НАБУ нагадали, що в грудні 2020 року Гладковському-молодшому відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду, яке відбулося 28 грудня.

Також в Бюро зазначили, суд надав йому можливість ознайомлюватися з матеріалами справи до 15 квітня 2021 року. 16 квітня його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів справи, однак він не з’явився ані 16 числа, ані 20, ані 21-го.

Справа “Оптимумспецдеталь”

Розслідування цієї справи детективи НАБУ проводять із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ.

Загалом слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ “Оптимумспецдеталь”. З них дві особи засуджено, троє — на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

В межах розслідування детективи встановили, що за час дії схеми за участі “Оптимумспецдеталь” держконцерну “Укроборонпром” поставлено товарів на суму близько 165 млн грн. При цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

Гладковський-молодший, за даними слідства, у 2015-2017 роках сприяв тому, аби “Оптимумспецдеталь” отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами “Укроборонпрому”.

За це, за версією НАБУ, Гладковський мав отримувати 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди. Його дії кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом).