Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на статью в Bloomberg.
Ранее сообщалось, что из-за повышенного спроса Amazon наняла еще 100 тыс. человек.
“Мы разместили заказы на покупку миллионов медицинских масок, которые мы хотим раздать нашим сотрудникам и подрядчикам. Но очень немногие из этих заказов пока не были выполнены… Масок в мире не хватает, и на данный момент правительства направляют их в учреждения с наиболее высокими потребностями, такие как больницы и клиники”, – добавил Безос.
Он объяснил, что приоритет в заказе медицинских масок пока у медицинских учреждений.
“Когда придет наш черед (на выполнение заказа – ред.), маски в первую очередь мы передадим сотрудникам и партнерам, которые работают с тем, чтобы доставить людям необходимые продукты”, – сказал гендиректор компании.
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