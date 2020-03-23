Генеральный директор Amazon Джефф Безос заявил, что сейчас, во время пандемии коронавируса, во всем мире не хватает медицинских масок.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на статью в Bloomberg.

Ранее сообщалось, что из-за повышенного спроса Amazon наняла еще 100 тыс. человек.

“Мы разместили заказы на покупку миллионов медицинских масок, которые мы хотим раздать нашим сотрудникам и подрядчикам. Но очень немногие из этих заказов пока не были выполнены… Масок в мире не хватает, и на данный момент правительства направляют их в учреждения с наиболее высокими потребностями, такие как больницы и клиники”, – добавил Безос.

Он объяснил, что приоритет в заказе медицинских масок пока у медицинских учреждений.

“Когда придет наш черед (на выполнение заказа – ред.), маски в первую очередь мы передадим сотрудникам и партнерам, которые работают с тем, чтобы доставить людям необходимые продукты”, – сказал гендиректор компании.