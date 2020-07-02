Он опубликовал копию заявления на своей странице в Facebook.

Скрин заявления опубликован без комментариев.

Согласно копии, заявление об отставке Терентьев написал 1 июля.

“Отзываю ранее поданное заявление об отставке с позиции главы Антимонопольного комитета Украины от 1 июля 2020 года”, – сказано в новом заявлении Терентьева.

Народный депутат 8-го созыва Виктория Пташник на своей странице в Facebook написала, что профильный комитет ВРУ только что рассмотрел заявление об отставке Терентьева и рекомендовал ее поддержать.

“После заявления об отставке главы НБУ Смолия появилось заявление об отставке главы АМКУ Терентьева. Если господин Смолий прямо указал в заявлении о политическом давлении, то ситуация с главой АМКУ не менее интересная. Сегодня в первой половине дня господин Терентьев подал заявление об отзыве ранее поданного заявления об отставке. Формально в ВРУ теперь нет оснований рассматривать отставку главы АМКУ. Хотя по моей информации профильный комитет ВРУ только что рассмотрел заявление об отставке Терентьева и рекомендовал его поддержать”, – сообщила Пташник.

Она подчеркнула, что в случае если ВРУ все-таки удастся уволить Терентьева, то исполняющим обязанности председателя АМКУ станет Ольга Пещанская, сестра Светланы Пещанской, на которую, по данным недавнего расследования журналистов, Зеленский переписал свое имущество в Италии.

“Вот такие совпадения случаются. Главное, что наступила новая эпоха – никаких кумовьев на должностях. Теперь только друзья, партнеры по бизнесу и соседи”, – отметила Пташник.