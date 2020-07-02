Он опубликовал копию заявления на своей странице в Facebook.
Скрин заявления опубликован без комментариев.
Согласно копии, заявление об отставке Терентьев написал 1 июля.
“Отзываю ранее поданное заявление об отставке с позиции главы Антимонопольного комитета Украины от 1 июля 2020 года”, – сказано в новом заявлении Терентьева.
Народный депутат 8-го созыва Виктория Пташник на своей странице в Facebook написала, что профильный комитет ВРУ только что рассмотрел заявление об отставке Терентьева и рекомендовал ее поддержать.
“После заявления об отставке главы НБУ Смолия появилось заявление об отставке главы АМКУ Терентьева. Если господин Смолий прямо указал в заявлении о политическом давлении, то ситуация с главой АМКУ не менее интересная. Сегодня в первой половине дня господин Терентьев подал заявление об отзыве ранее поданного заявления об отставке. Формально в ВРУ теперь нет оснований рассматривать отставку главы АМКУ. Хотя по моей информации профильный комитет ВРУ только что рассмотрел заявление об отставке Терентьева и рекомендовал его поддержать”, – сообщила Пташник.
Она подчеркнула, что в случае если ВРУ все-таки удастся уволить Терентьева, то исполняющим обязанности председателя АМКУ станет Ольга Пещанская, сестра Светланы Пещанской, на которую, по данным недавнего расследования журналистов, Зеленский переписал свое имущество в Италии.
“Вот такие совпадения случаются. Главное, что наступила новая эпоха – никаких кумовьев на должностях. Теперь только друзья, партнеры по бизнесу и соседи”, – отметила Пташник.
- 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.
- Правление Национального банка продолжит работать, несмотря на отставку главы центробанка Якова Смолия.
- Офис Президента опубликовал заявление после отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
- Ряд нардепов отреагировали на решение Якова Смолия уйти с поста главы Нацбанка Украины. Они называют его “плохим знаком” и говорят о возможном возвращении старых коррупционных элит.
- Послы стран-членов “Большой семерки” (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.
- Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.