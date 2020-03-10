Об этом сообщает Business Insider Nordic.
В сообщении сказано, что ранее Медоуза оповестили, что 12 дней назад, на Конференции консервативных политических действий, он, возможно, контактировал с человеком, чьи анализы на COVID-19 оказались положительными.
Эта конференция проходила в конце февраля.
Медоуз будет находиться на карантине до среды.
Тест на наличие коронавирусной инфекции у чиновника дал отрицательный результат.
- Ранее американский сенатор Тед Круз поместил себя на самокарантин из-за взаимодействия с человеком, у которого позднее обнаружили китайский коронавирус.