Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз поместил себя на карантин после возможного контакта с зараженным коронавирусом.

Об этом сообщает Business Insider Nordic.

В сообщении сказано, что ранее Медоуза оповестили, что 12 дней назад, на Конференции консервативных политических действий, он, возможно, контактировал с человеком, чьи анализы на COVID-19 оказались положительными.

Эта конференция проходила в конце февраля.

Медоуз будет находиться на карантине до среды.

Тест на наличие коронавирусной инфекции у чиновника дал отрицательный результат.