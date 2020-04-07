Об этом он заявил на брифинге.
“До меня дошла новость, которую подхватили средства массовой информации, что, якобы, из Черкасской инфекционной больницы сбежали два инфицированных пациента. Это не соответствует действительности. Двух пациентов с легкой формой протекания болезни, дочь и мать, отпустили домой, на самоизоляцию, под наблюдение врача. Они лечатся в соответствии с отраслевыми протоколами Минздрава”, – отметил Боднар.
Он также отметил, что вчера Национальная служба здоровья Украины провела внезапную проверку в нескольких районных больницах. Черкасскую инфекционную больницу, где организован “вахтовый” метод работы врачей, отметили как одну из лучших.
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