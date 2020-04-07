Глава Черкасской ОГА Роман Боднар опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из Черкасской инфекционной больницы, якобы, сбежали два пациента с коронавирусом.

Об этом он заявил на брифинге.

“До меня дошла новость, которую подхватили средства массовой информации, что, якобы, из Черкасской инфекционной больницы сбежали два инфицированных пациента. Это не соответствует действительности. Двух пациентов с легкой формой протекания болезни, дочь и мать, отпустили домой, на самоизоляцию, под наблюдение врача. Они лечатся в соответствии с отраслевыми протоколами Минздрава”, – отметил Боднар.

Он также отметил, что вчера Национальная служба здоровья Украины провела внезапную проверку в нескольких районных больницах. Черкасскую инфекционную больницу, где организован “вахтовый” метод работы врачей, отметили как одну из лучших. <noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBodnarRomanCheODA%2Fvideos%2F1334279450293954%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

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