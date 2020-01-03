Об этом он сказал в интервью изданию “Левый берег”.
“Первое – это можно ли обеспечить на тех территориях выборы и второе – это сделать так, чтоб они соответствовали международным стандартам. То есть, есть техническая составляющая, а есть вопрос соблюдения принципов”, – говорит Диденко.
По его словам, в первую очередь на временно оккупированных территориях должны возобновить работу органы государственной власти Украины.
“Начиная с отделений ведения реестров избирателей, которые фактически состоянием на начало конфликта остановили работу. И мы не имеем никакой информации и доступа к отделениям реестра на этих территориях. Видим только тех лиц, которые становятся на учет на подконтрольной территории. И заканчивая органами государственной власти, которые будут обеспечивать те же участковые комиссии помещениями, оборудованием. Должны работать суды, чтобы избиратели могли защитить свои права при необходимости, банки, украинские СМИ и, в конце концов, украинские политические партии”, – пояснил Диденко.
При этом глава ЦИК затруднился ответить, сколько потребуется времени, чтобы обеспечить такие условия.
Также Диденко подчеркнул, что в Избирательном кодексе “заложено право внутренне перемещенных лиц голосовать на тех территориях, где они временно пребывают”.
- Согласно итоговому коммюнике встречи в “нормандском формате”, лидеры четырех стран-участниц (Украина, Франции, Германии и России) “считают необходимым инкорпорировать “формулу Штайнмайера” в украинское законодательство”.
- 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”. Фактически это метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.