Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко считает, что время, которое требуется для проведения выборов на неподконтрольных территориях, достаточно трудно определить.

Об этом он сказал в интервью изданию “Левый берег”.

“Первое – это можно ли обеспечить на тех территориях выборы и второе – это сделать так, чтоб они соответствовали международным стандартам. То есть, есть техническая составляющая, а есть вопрос соблюдения принципов”, – говорит Диденко.

По его словам, в первую очередь на временно оккупированных территориях должны возобновить работу органы государственной власти Украины.

“Начиная с отделений ведения реестров избирателей, которые фактически состоянием на начало конфликта остановили работу. И мы не имеем никакой информации и доступа к отделениям реестра на этих территориях. Видим только тех лиц, которые становятся на учет на подконтрольной территории. И заканчивая органами государственной власти, которые будут обеспечивать те же участковые комиссии помещениями, оборудованием. Должны работать суды, чтобы избиратели могли защитить свои права при необходимости, банки, украинские СМИ и, в конце концов, украинские политические партии”, – пояснил Диденко.

При этом глава ЦИК затруднился ответить, сколько потребуется времени, чтобы обеспечить такие условия.

Также Диденко подчеркнул, что в Избирательном кодексе “заложено право внутренне перемещенных лиц голосовать на тех территориях, где они временно пребывают”.