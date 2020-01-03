Об этом он рассказал в интервью изданию “Левый берег”.
В частности, Диденко подтвердил, что был знаком с Богданом еще со времен его работы в политической партии “Наша Украина” в 2007 году.
В то же время он рассказал, что общался с Богданом несколько раз, когда тот стал главой Офиса Президента.
“Несколько раз мы коммуницировали в формате рабочих совещаний, в частности, по поводу работы над проектом Избирательного кодекса”, – говорит глава ЦИК.
При этом Диденко заявил, что не говорил с Андреем Богданом по поводу отбора членов Центральной избирательной комиссии.
“Каким образом происходил отбор кандидатов на уровне Офиса Президента или непосредственно Президентом, мне неизвестно”, – утверждает он.
Также глава ЦИК заявил, что ничего не знает об общении Богданом с экс-главой Государственного бюро расследований Романом Трубой.
“У нас же нет с ним настолько тесных отношений, чтоб позвонить и поинтересоваться делами”, – сказал Диденко.
- Руководитель организации ОПОРА Ольга Айвазовская считает, во время проведения выборов по правилам, утвержденным новым Избирательным кодексом, граждане Украины продолжат голосовать за партии, а не кандидатов.