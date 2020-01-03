Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко рассказал о своих взаимоотношениях с главой Офиса Президента Андреем Богданом.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Левый берег”.

В частности, Диденко подтвердил, что был знаком с Богданом еще со времен его работы в политической партии “Наша Украина” в 2007 году.

В то же время он рассказал, что общался с Богданом несколько раз, когда тот стал главой Офиса Президента.

“Несколько раз мы коммуницировали в формате рабочих совещаний, в частности, по поводу работы над проектом Избирательного кодекса”, – говорит глава ЦИК.

При этом Диденко заявил, что не говорил с Андреем Богданом по поводу отбора членов Центральной избирательной комиссии.

“Каким образом происходил отбор кандидатов на уровне Офиса Президента или непосредственно Президентом, мне неизвестно”, – утверждает он.

Также глава ЦИК заявил, что ничего не знает об общении Богданом с экс-главой Государственного бюро расследований Романом Трубой.

“У нас же нет с ним настолько тесных отношений, чтоб позвонить и поинтересоваться делами”, – сказал Диденко.