Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко рассказал, сколько денег было потрачено на кибербезопасность информационных ресурсов ЦИК.

Об этом он сказал в интервью изданию “Левый берег”.

“На конец 2018-го и на протяжении 2019 года на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК потрачено почти 30 миллионов гривен”, – сказал он.

Помимо того, по словам Диденко, было потрачено более 9,5 миллиона гривен для усиления защищенности автоматизированной системы “Государственный реестр избирателей”. В следующем году на это планируется потратить еще более семи миллионов.

Также в 2020 году на повышения уровня безопасности планируется потратить еще больше десяти миллионов гривен.

При этом глава ЦИК заявил, что система киберзащиты является “живым организмом”, который постоянно усовершенствуется.

“Это бесконечный процесс и у нас в этом плане происходят постоянные закупки и обновление как аппаратных средств, то есть техники, так и программного обеспечения. Мир развивается, технологии развиваются”, – пояснил он.