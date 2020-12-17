Глава Гостаможни Павел Рябикин отреагировал на информацию в СМИ о своем увольнении.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Рябикин опроверг информацию об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

“Видимо кому-то очень хочется, чтобы я быстрее ушел … но придется потерпеть”, – написал он.

Ранее LB.ua и народный депутат от партии “Слуга народа” Александр Дубинский сообщали, что Рябикин якобы написал заявление об увольнении с должности главы Гостаможни менее чем через месяц после назначения на эту должность.

Кабинет Министров 18 ноября на заседании назначил гендиректора аэропорта “Борисполь” Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Рябикин является пятым руководителем ГТС за последние полтора года.