Глава Еврокомиссии: Европе нужен новый план Маршалла

Об этом она написала в Twitter.
“Европе нужен новый план Маршалла. Нам понадобятся крупные государственные и частные инвестиции для восстановления экономики и создания новых рабочих мест. Ключом к этому является новый, мощный бюджет ЕС”, – написала она.
Стоит отметить, что Европа является эпицентром пандемии коронавируса и наиболее пострадавшей территорией от него.
Справка. “План Маршалла” – американская программа восстановления и развития экономики Европы после Второй мировой войны.
- Европа готовится ослабить коронавирусный карантин.