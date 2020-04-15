Covid-19 Украина

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Глава Еврокомиссии: Европе нужен новый план Маршалла

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что бюджету ЕС требуются масштабные инвестиции.

Среда, 15 апреля 2020, 14:13

Об этом она написала в Twitter.

“Европе нужен новый план Маршалла. Нам понадобятся крупные государственные и частные инвестиции для восстановления экономики и создания новых рабочих мест. Ключом к этому является новый, мощный бюджет ЕС”, – написала она.

Стоит отметить, что Европа является эпицентром пандемии коронавируса и наиболее пострадавшей территорией от него.

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Справка. “План Маршалла” – американская программа восстановления и развития экономики Европы после Второй мировой войны.

Теги: Еврокомиссия, Коронавирус, план Маршалла

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