Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально извинилась перед Италией за запоздавшую реакцию ЕС на пандемию коронавируса в стране.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

“Никто не был готов к такому. Слишком многие действительно не отреагировали вовремя, когда в самом начале Италия нуждалась в помощи. И справедливо то, что вся Европа приносит искренние извинения. Но извинение что-то значит только тогда, когда меняется поведение”, – заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, теперь государства-члены ЕС осознали необходимость объединиться в борьбе с эпидемией и ее последствиями.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что такое заявление было “важным актом установления истины”, который является “полезным для Европы”.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, Италия является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире (более 22 000 погибших).