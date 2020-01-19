Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом России Владимиром Путиным вопрос о транзите газа через Украину.

Об этом она написала в своем Twitter.

“Было хорошо провести встречу с президентом Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине. Мы обсудили трехстороннее соглашение Украины, Европейского союза и России по транзиту газа через Украину”, – написала она.