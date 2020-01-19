Об этом она написала в своем Twitter.
“Было хорошо провести встречу с президентом Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине. Мы обсудили трехстороннее соглашение Украины, Европейского союза и России по транзиту газа через Украину”, – написала она.
- Ранее глава “Оператора газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон заявил, что переговоры о транзите российского газа через территорию Украины завершены.
- Также стало известно, что Украина и ПАО “Газпром” подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах Газпрома оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).