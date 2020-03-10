Соответствующее заявление обнародовано на сайте Европарламента.

“Правительство Италии распространило защищенную зону на всю национальную территорию. Это имеет важные последствия для итальянских депутатов Европарламента. После того, как я побывал в Италии в прошедшие выходные, я решил придерживаться рекомендуемых мероприятий и, в соответствии с протоколами, в течение 14 дней выполнять функции президента из своего дома в Брюсселе. COVID-19 обязывает всех быть ответственными и осторожными”, – подчеркнул Сассоли.

Он уточнил, что все меры, которые принимаются в Европарламенте, направлены на сохранение дееспособности этой институции во время распространения коронавируса.

“Парламент продолжит выполнять свои обязанности. Ни один вирус не может заблокировать демократию”, – отметил Сассоли.

Как сообщает агентство Reuters, ранее Европейский парламент сократил свою пленарную сессию в Брюсселе из-за распространения нового коронавируса.

Так, пленарные сессии в Европарламенте обычно проходят с вечера понедельника по четверг, сообщает Brussels Time. На этой неделе депутаты не будут собираться в среду и четверг.

В первых числах марта по решению главы Европарламента Давида Сассоли эта организация отменила из-за коронавируса все публичные мероприятия, а также ограничила доступ в здание парламента. Так, было отменено 130 мероприятий, в которых планировалось участие от 6000 до 7000 человек.