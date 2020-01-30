Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко посоветовал не предлагать ему взятки, а лучше направлять денежные средства на благотворительность.

Соответствующий пост чиновник обнародовал на своей странице в Facebook, комментируя информацию о задержании людей, предлагавших ему 5 млн долларов неправомерной выгоды.

“Сразу после назначения председателем Фонда госимущества, более трех месяцев тому назад, я сразу же написал сообщение: “если к вам приходят посредники и предлагают со мной договориться – не будьте лохами, не верьте, денег не давайте. Передавайте на благотворительность”, – подчеркнул Сенниченко.

Он напомнил, что ранее были задержаны сотрудники Фонда, которые за денежное вознаграждение пытались передать эксклюзивную информацию об объектах, что приватизируются. Теперь же совместно с НАБУ состоялась “спецоперацию по задержанию деятелей”, которые пытались дать главе ФГИ взятку в размере 5 млн долларов.

В связи с этим Сенниченко обратился к желающим “решать” определенные вопросы за деньги, призвав их “успокоиться”.

“Так что “решатели” – успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло! Всем, кто звонит с просьбой о каком-либо конкретном объекте, сообщаю – следите за сайтом, вся информация об объектах приватизации, графики, тизеры на сайте. Кстати, который через неделю будет обновлен”, – отметил он.

Сенниченко также призвал не пытаться устроить через него кого-либо на работу в Фонд.

“О назначении на ту или иную должность, в том числе и в Фонд госимущества – я назначил себе заместителей, которым я доверяю, дальше они проводят конкурсы, и конкурсная комиссия и заместители выбирают себе свою команду. Поэтому не пытайтесь устроить кого-то в ФГИУ через меня. Я доверяю своим заместителям и никого к ним в подчинение не устраиваю”, – написал он.

Стоит отметить, что еще в октябре Сенниченко обнародовал пост о первой неделе работы на должности главы Фонда госимущества. Тогда он также подчеркнул, что “договариваться” с ним за деньги не имеет смысла.

“О “порешать” – у меня уже есть информация, что кто-то где-то там рассказывает, что можно договориться, что-то “передать руководству”. Даже не сомневаюсь, что потоки по инерции куда-то идут. Товарищи, не будьте “лохами” – лучше финансируйте благотворительные проекты”, – писал тогда Сенниченко.