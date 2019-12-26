В Фонде государственного имущества Украины планируют в рамках приватизации продать в 2020 году 3 – 5 крупных объектов, а также не менее 300 малых и средних.

Об этом рассказал в интервью изданию LB.ua глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

По его словам, в планах – приватизация Одесского припортового завода, “Центрэнерго” и “Президент-отеля”.

“В наших планах на следующий год продать 3-5 больших объектов и 300+ малых и средних. Во-первых, это Объединенная горно-химическая корпорация, “Электроважмаш”, ГП “Краснолиманская”, “Центроэнерго”, ОПЗ, “Президент-отель”. И я думаю, что мы даже перевыполним план. И заложенный бюджет в 12 млд грн”, – подчеркнул Сенниченко.

Он уточнил, что планируется создать “системную экспозицию, вебсайт, где будет вся внятная информация о приватизации”.

“На этом сайте будет отображаться информация о каждом предприятии. Чтобы было просто: ты на него кликаешь, заходишь, читаешь описание, устав и так далее. Сейчас мы “загружаем” информацию о 500 предприятиях”, – рассказал Сенниченко.

Глава ФГИ проинформировал, что аукционы в рамках приватизации того или иного объекта будут проходить на площадках Prozorro.

“Фонд же должен будет обеспечить максимальное раскрытие информации и маркетирование – нужно будет донести все это до целевых аудиторий. В этом вот весь фокус, трюк успеха. Информация должна быть максимально понятной: что продается, есть ли задолженности и так далее. Потому что ускоренная неправильная приватизация чревата тем, что могут покупать только те объекты, где кто-то точно знает: что там ценного или не ценного”, – объяснил он.