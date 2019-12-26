Об этом он проинформировал в интервью изданию LB.ua.

“Лично я такие бы объекты передавал в концессию. Их продавать нельзя, а надо передавать профессиональному концессионеру, который будет этим отлично управлять. Он бы точно сделал все правильно: и логистику, и терминалы. Пусть бы международная компания пришла и взяла бы аэропорт в управление. Это не я придумал, это колесо придумано до нас: порты и аэропорты лучше работают по модели концессии”, – подчеркнул Сенниченко.

При этом он уточнил, что данный вопрос должен решаться “на уровне Министерства инфраструктуры и Кабинета Министров”.

Комментируя ситуацию вокруг аренды помещений в “Борисполе”, глава ФГИ заявил, что было решено остановить конкурс и перезапустить его “по другому принципу”.

“Мы остановили конкурс и решили его перезапустить по другому принципу, разделить поэтажные планы на функциональные зоны: вот это – дьюти-фри, вот это – заведения быстрого питания, а вот – обмен валюты. И затем выставить их для аренды отдельными лотами. Поэтому по “Борисполю” мы остановили все нездоровые попытки сдать в аренду все оптом и некому универсальному “всемогущему” арендатору. Да, это затянется на 2-3 месяца. Но мы взяли на себя такой политический риск, чтобы конкурс происходил не криво, а понятно и прозрачно”, – отметил Сенниченко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство инфраструктуры отменило конкурс на аренду торговых помещений в терминале F аэропорта “Борисполь”.

СПРАВКА. Государственное предприятие “Международный аэропорт “Борисполь” является крупнейшим и самым мощным в Украине. Обеспечивает 62 % авиационных пассажирских перевозок Украины, по результатам 2018 года обслужил 12,6 млн пассажиров.

Концессия – договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных угодий и прочего.