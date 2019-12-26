Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко допускает, что уже через три года данное ведомство прекратит существование.

Об этом он проинформировал в интервью изданию LB.ua.

Перед этим, по словам Сенниченко, должны быть выполнены все задачи по приватизации.

“У меня есть советник высшего уровня, представитель по приватизации в Украине, который приезжает к нам раз в месяц, передает опыт приватизации Германии, Польши и других стран. Например, как было создано агентство по приватизации Восточной Германии, где были суперспециалисты. Их профинансировали, дали полномочия на уровне вице-премьера. И они осуществили суперприватизацию, а потом это агентство закрыли. То же самое, что и я планирую сделать. Да, я хочу сделать все необходимые дела, выполнить поставленные задачи и закрыть Фонд“, – подчеркнул он.

Сенниченко уверен, что это можно сделать за три года.

“Если не будет изменений и “палок в колеса”, думаю, года три хватит”, – заявил он.

Глава ФГИ уточнил, что фактически на приватизацию будут переданы около 1000 предприятий в Украине, еще 1200 планируется ликвидировать. Кроме того, 600 объектов находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, в связи с чем пока не могут быть приватизированы.

“Всего у нас 3700 предприятий. Из них 1200 пойдут просто на ликвидацию. 600 объектов “застряли” в АТО и Крыму. На продажу пойдут порядка тысячи предприятий. Но все они, скажем так, очень-очень разношерстные, как я называю. Это объекты, начиная от покосившегося “сарая”, заканчивая крупными предприятиями”, – объяснил он.

Сенниченко добавил, что после предполагаемой ликвидации Фонда госимущества “будет создан отдельный орган” для управления предприятиями, которые останутся в госсобственности.