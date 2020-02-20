Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что пятый президент Украины Петр Порошенко не ходит на допросы. В связи с этим в Бюро допускают силовой привод.

Такое заявление она сделала в интервью LB.ua.

“Производства продвигаются очень трудно. Петр Алексеевич не является на допросы. Есть у него такая привычка… По двум эпизодам – превышение лимитов неявки. И мы подготовили пакеты с доказательствами по приводу, они перенаправлены в Генеральную прокуратуру. Мы должны согласовывать это с прокуратурой, затем передавать материалы в суд. Пусть суд решает, достаточно ли оснований для привода“, – отметила Венедиктова.

Она уточнила, что уже разговаривала с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой по данному поводу.

При этом Венедиктова заверила, что не хотела бы говорить о принудительном приводе, но “в законе прописана процедура”.

“Я бы не хотела говорить о принудительных приводах. Мы обязаны жить по законам. И в законе прописана определенная процедура. Поэтому задача – просто выполнять процедуру. Показать, что люди, которые пишут и принимают законы, не могут их игнорировать. Моя задача, как временно исполняющего обязанности директора, – организовать работу досудебного расследования. Как я буду выглядеть в глазах следователей, в глазах общества, когда делаю свою работу, а человек 30 раз не приходит на допрос?.. Мы должны закончить процедуру и передать мяч на поле прокуратуры. Далее прокуратура должна действовать в рамках законодательства и передать мяч в суд. Все. То есть задача правоохранительной системы, мне кажется, – показать соблюдение процедур. Это же не значит, что кто-то кого-то будет хватать и куда-то вести, нет. Постановление вручается человеку. Но его еще надо вручить”, – утверждает Венедиктова.

При этом она признала, что большинство из уголовных производств, которые касаются Петра Порошенко, были начаты по заявлениям Андрея Портнова (бывшего заместителя Администрации президента при Викторе Януковиче).

“Большинство этих производств – по заявлениям Портнова. Не знаю, почему это должно быть тайной. Что касается Петра Алексеевича: ничего личного у меня к нему нет. Несмотря на то, что когда он приходит на допрос, под окнами ГБР устраивают действо: приносят “золотые унитазы”, плакаты и т.д.”, – сообщила Венедиктова.