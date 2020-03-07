Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала иск о защите чести и деловой репутации из-за статьи на сайте издания "Украинская правда".

Об этом она проинформировала на своей странице в Facebook.

Статья под названием “Спрут Авакова: Как “временный министр” наращивает свое влияние в силовом блоке” вышла 28 января этого года. В качестве автора в ней обозначен Центр противодействия коррупции.

Среди прочего, в статье говорилось, что муж Венедиктовой Денис Колесник якобы “имеет огромное влияние на работу ГБР”. Это и другие утверждения, касающиеся работы Бюро, и стали поводом для иска “О защите чести, достоинства, деловой репутации, опровержении недостоверной информации”.

Он подан в Печерский районный суд Киева. В качестве ответчиков указаны “Украинская правда”, редактор-основатель издания Алена Притула и ЦПК.

Венедиктова почеркнула, что намерена “установить справедливость”. Сумма иска составляет 150 тысяч гривен.

“Очерчиваю социальную цель: 1. Показать (и делать это системно), что врать должно стать экономически невыгодным. И остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью. Честь и достоинство – это базовые принципы. Собственная позиция и непродажность. Работа и уплата налогов. И нравственный стержень, чтобы четко знать, что ты отдаешь государству и за что ты должен у него спрашивать и требовать. 2. Мне достаточно установить справедливость. Сумма иска – 150 тысяч гривен – поровну от каждого ответчика”, – написала Венедиктова.

Глава ГБР также призвала пользователей Сети вносить предложения, “куда/кому перечислить средства, в случае если иск будет удовлетворен”.