Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Друзья, получила положительные результаты ПЦР теста на COVID-19. Была удивлена, потому что носила маску в общественных местах, постоянно мыла и дезинфицировала руки, придерживалась социальной дистанции и других рекомендуемых правил”, – написала она.

Олеськив также рассказала, что чувствует себя хорошо, но есть слабость, ощущение легкой простуды и небольшая боль в горле.

“Все родные, коллеги и те, кто был в тесном контакте сейчас проходят тестирование. Сотрудники ГАРТ на карантине. Помните, что вирус – невидимый и поэтому очень коварный. Берегите себя и своих близких, будьте ответственными – соблюдайте правила!”, – подчеркнула глава ГАРТ.