Об этом Сассоли сообщил на своей странице в Twitter.
Характерних симптомів інфікування у політика немає, проте самоізоляція є вимушеною мірою.
“Недавно я контактировал с одним из моих сотрудников, у которого сегодня оказался положительный результат на COVID-19”, – написал глава Европарламента.
По словам Сассоли, он чувствует себя хорошо. Регулярно к политику приезжает врач, который контролирует состояние его здоровья.
В соответствии с правилами Сассоли самоизолируется “на необходимый период для проведения всех проверок”.
- Напомним, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию после того, как выяснилось, что она контактировала с зараженным COVID-19 человеком.