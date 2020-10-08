Президент Европейского парламента Давид Сассоли ушел на карантин в связи с подтвержденным коронавирусом у его подчиненного. Характерных симптомов инфицирования у политика нет, однако самоизоляция является вынужденной мерой.

Об этом Сассоли сообщил на своей странице в Twitter.

Характерних симптомів інфікування у політика немає, проте самоізоляція є вимушеною мірою.

“Недавно я контактировал с одним из моих сотрудников, у которого сегодня оказался положительный результат на COVID-19”, – написал глава Европарламента.

По словам Сассоли, он чувствует себя хорошо. Регулярно к политику приезжает врач, который контролирует состояние его здоровья.

В соответствии с правилами Сассоли самоизолируется “на необходимый период для проведения всех проверок”.