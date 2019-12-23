Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает агентство “УНИАН”.

“Я не считаю, что при Вятровиче было уделено слишком много внимания освободительному движению. Наоборот, эта история претерпела огромные идеологические воздействия при Советском Союзе, начиная от затирания, заканчивая откровенной фальсификацией и демонизацией людей, которые боролись за независимость Украины. Мы будем опровергать эти мифы”, – подчеркнул Дробович.

Он отметил, что фигуры Бандеры и Шухевича вызывают полярные оценки в обществе.

“Поэтому УИНП должен проводить диалог с гражданами, чтобы люди, которые имеют вопросы к фигурам этих людей, поняли, почему для одних граждан эти люди ценны. Мы должны рассказать, почему для многих людей в Украине эти люди ценны. Когда большинство населения сидели на советских кухнях и не хотели выступать против Советского Союза, в это время людей расстреливали за вольнодумство, эти люди поднялись с оружием. Кто-то вступил в союз с нацистами, кто боролся против обоих тоталитарных режимов”, – сказал Дробович.

По его убеждению, это история, которую нужно знать, а люди сами сделают оценки, имея полную информацию о событиях освободительной борьбы в Украине в 1940-1960-х годах.

Ранее Дробович определил три ключевые задачи, которые будет пытаться достичь, возглавляя Институт нацпамяти.