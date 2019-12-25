Председатель комитета российской Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что готов поехать в Киев, если поступит приглашение.

Это передает российское агентство “ТАСС”.

“Я не исключаю этого. Я думаю, что мы к этому готовы. Если украинская сторона сделает такое предложение, как мы сделали месяц назад, пригласив их на свой парламентский форум, то почему бы и нет. Мне бы прислали, я бы поехал”, – сказал он.

При этом российский депутат добавил, что по поводу проведения такого визита у него есть некоторые опасения.

“Но ничего, нам не привыкать”, – заявил он.

В то же время Калашников положительно отозвался о визите в Москву народного депутата Украины от фракции партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука.