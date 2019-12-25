Это передает российское агентство “ТАСС”.
“Я не исключаю этого. Я думаю, что мы к этому готовы. Если украинская сторона сделает такое предложение, как мы сделали месяц назад, пригласив их на свой парламентский форум, то почему бы и нет. Мне бы прислали, я бы поехал”, – сказал он.
При этом российский депутат добавил, что по поводу проведения такого визита у него есть некоторые опасения.
“Но ничего, нам не привыкать”, – заявил он.
В то же время Калашников положительно отозвался о визите в Москву народного депутата Украины от фракции партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука.
- Напомним, глава Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за “национализма” и “притеснения” национальных меньшинств из состава Украины “могут выйти ряд областей”.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина дураком.