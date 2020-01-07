Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“С Рождеством Христовым поздравляем всех христиан – граждан Украины, а также друзей и союзников Украины по всему миру, которые празднуют Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января. Пусть время рождественских праздников будет наполнено в каждой семье, в душе каждого человека теплом, спокойствием и любовью”, – пишет Чубаров.

При этом глава Меджлиса крымских татар также пожелал, чтобы “боль и страдания, привнесенные в Украину военной агрессией России, как можно скорее остались в прошлом”.

Помимо того, Чубаров пожелал украинцам всех вероисповеданий и национальностей, которые стали жертвами российского оккупационного режима в Крыму и части Донбасса, получить снова свободу в единой украинской семье.