Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что является "принципиальной красной линией" Украины в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

В эфире шоу нардеп от “Европейской Солидарности” Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что у власти нет четкой позиции касательно плана в отношении урегулирования ситуации на Донбассе.

Дмитрий Кулеба на это возразил, что для команды есть несколько “красных линий”, а также назвал одну из них, которая является наиболее принципиальной.

“Неоднократно я, неоднократно Алексей Резников в Трехсторонней контактной группе, неоднократно президент Украины Владимир Зеленский озвучивали наши “красные линии”. И глава Офиса [президента] Андрей Ермак также это озвучивал. И одна из наших “красных линий”, принципиальная, которая бесит наших российских соседей это: мы не войдем в прямой диалог с так называемыми “ДНР/ЛНР”, — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что переговоры украинская сторона будет вести только с Россией.

“ТКГ состоит из Украины, России и ОБСЕ. И мы будем говорить только именно с Россией. Это ключевая “красная линия”, которая стоит в основе защиты наших национальных интересов”, – добавил глава МИД.

Напомним, ранее в Сети появился согласованный в Минске документ о создании “консультативного совета” с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Он был подписан руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверял, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции. Также он рассказал, кто сможет представлять Донбасс в “консультативном совете” в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.