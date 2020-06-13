Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

По словам министра, правительство рассчитывает на выполнение бюджета в этом году. В связи с этим руководителям налоговой и таможенной службы “поставлено задание увеличить плановые поступления на 10-15%.

“Это их зона ответственности. И если руководство не справится в налоговой и таможне, оно будет уволено”, — сказал министр.

Также Марченко напомнил о волне увольнений в таможенной и налоговой службах, отметив, что ротации кадров “недостаточно”.

“Никто не будет терпеть ни коррупцию, ни схемы, ни на таможне, ни в налоговой. Мы уже провели три коллегии таможенной службы. Уволили 50% региональных таможенников, 2/3 налоговой службы также уволены. То есть мы делаем определенные ротации, определенные изменения. Этого недостаточно, я прекрасно понимаю. Сейчас все равно есть контрабанда”, — заявил он.