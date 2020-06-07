Об этом заявил в интервью “Радио Свобода” министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, на этой неделе Минюст “заморозил” девять тюрем и намерен выставить их на продажу.

“Мы действительно сокращаем количество тюрем. Мы “замораживаем” девять тюрем на этой неделе. Есть и другие десятки объектов, которые мы готовы выставить на продажу. Искренне надеюсь, что Верховная Рада примет этим летом законопроект, который это позволяет. Он, собственно, зарегистрирован в Раде. Соответственно, мы планируем большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени“, – подчеркнул Малюська.

Министр уточнил, что речь идет не о продаже тюрем, в которых содержатся преступники, а о “больших заброшенных комплексах, которые сейчас не используются никем, но на которые идут деньги налогоплательщиков на содержание, на зарплату охраны”.

“Это никак не повлияет на количество осужденных, заключенных. Это не значит, никоим образом, что мы будем массово или даже не массово выпускать кого-то на волю. Это разные процессы абсолютно”, – отметил Малюська.

Он добавил, что в Минюсте “хотели бы продать гораздо больше, чем есть спрос”.

“Но наиболее интересные истории для продажи – это Львов. В черте города есть сразу два учреждения, которые потенциально можно продать, и которые будут стоить дорого”, – заявил министр, уточнив, что основной интерес для покупателей составят не помещения, а земельные участки.

(На видео – с 9:20)