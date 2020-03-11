Новоназначенный министр обороны Андрей Таран заявил, что полная адаптация Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО является в ближайшее время недостижимой целью.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с коллективом Министерства обороны Украины, которая проходила при участии президента Владимира Зеленского.

По словам Тарана, приоритетом реформирования военной сферы является внедрение стандартов НАТО в ВСУ и максимальная способность Вооруженных сил взаимодействовать с силами Альянса.

“Учитывая наши реалии, главной задачей Министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели – полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, должна быть вполне реальная цель – максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса”, – подчеркнул Таран, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Он также отметил, что украинская армия должна быть хорошо вооружена.

“Вооруженные силы нуждаются в модернизации, переходе на современные системы вооружения с использованием новейших технологий. Необходима продуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для латания старых дыр”, – заявил Таран.

В качестве еще одной своей задачи он назвал обеспечение высокой обороноспособности Украины.

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