Такое заявление он сделал в ходе встречи с коллективом Министерства обороны Украины, которая проходила при участии президента Владимира Зеленского.
По словам Тарана, приоритетом реформирования военной сферы является внедрение стандартов НАТО в ВСУ и максимальная способность Вооруженных сил взаимодействовать с силами Альянса.
“Учитывая наши реалии, главной задачей Министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели – полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, должна быть вполне реальная цель – максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса”, – подчеркнул Таран, которого цитирует пресс-служба Минобороны.
Он также отметил, что украинская армия должна быть хорошо вооружена.
“Вооруженные силы нуждаются в модернизации, переходе на современные системы вооружения с использованием новейших технологий. Необходима продуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для латания старых дыр”, – заявил Таран.
В качестве еще одной своей задачи он назвал обеспечение высокой обороноспособности Украины.
- Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что вступить в НАТО можно и при наличии временно оккупированных территорий.
- В декабре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о первоочередных шагах по приобретению полноправного членства Украины в НАТО.