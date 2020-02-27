Такое мнение он выразил в интервью изданию LB.ua.

“Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, Минские соглашения нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск… То, что там написано, нас устраивает”, – подчеркнул Загороднюк.

При этом он признал, что Минские соглашения имеют положения, “которые можно толковать двузначно”: в частности, относительно безопасности и границы.

“Минские соглашения”, которые действуют на данный момент, мы выполняем и готовы выполнять. Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 2015-го года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы… И если речь заходит о переписывании положений Минских соглашений, то это касается установления другого порядка их выполнения, соответствующего законодательству Украины. Вначале контроль над границей, затем проведение выборов”, – рассказал министр.

Загороднюк уточнил, что сейчас Министерство обороны продвигается “по тем документам, которые у нас есть”.