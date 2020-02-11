Об этом шла речь в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
По словам министра, разведение на отдельных участках не влияет на ситуацию с безопасностью в регионе и не способствует прекращению войны.
“Отдельные точки, они, конечно, войну не остановят. Война может прекратить только политическое желание агрессора. И [желание] остановить, и выполнить Минские соглашения и уйти из нашей страны. Это то, что остановит войну”, — сказал Загороднюк.
Однако разведение сил является целесообразно с точки зрения его гуманитарного значения, считает министр.
“Первые три точки разведения, которые были, они были подписаны в дополнение к протоколам с Минских соглашений и наша страна пошла на это для того, чтобы выполнить Минские соглашения, чтобы дойти до следующих путей возможного мирного урегулирования конфликта. Кроме того, разведение в таких точках как Золотое и особенно в Станице Луганской имели гуманитарный смысл. … С гуманитарной точки зрения это для нас выгодно, как для страны, это стратегически полностью соответствует нашим задачам”, — отметил он.
На видео с 34 минуты
- Ранее Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что в настоящее время для разведения сил на Донбассе готовятся три новые точки.
- Накануне специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Петровского.