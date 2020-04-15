Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.
По словам Степанова, за минувшие сутки в Украине зафиксирован антирекорд по количеству заражений – 392 новых случая COVID-19.
“Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно”, – подчеркнул министр.
Он уточнил, что выход из карантина станет возможным, лишь когда будет наблюдаться стабильное снижение количества новых заражений.
“Конечно, мы рассматриваем варианты выхода, при каких условиях это возможно в стране. И могу уверенно сказать, что это возможно только когда мы будем видеть стабильное снижение заболеваемости коронавирусом”, – отметил Степанов.
“Что касается механизма выхода из карантина, этапов выхода – мы постоянно анализируем опыт разных стран: каким образом они выходили. И максимально комфортно будем это делать в нашей стране. Но только после того, когда увидим, что для этого есть возможность в нашей стране”, – добавил глава МОЗ.
(На видео – с 3:40)
- В Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждены рекордные 392 новых случая заражения.
- Накануне Максим Степанов заявлял, что решение об ослаблении карантина в Украине будет приниматься уже после Пасхи – “ближе к 24 апреля”, когда истекает срок введенных ранее ограничительных мер.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.