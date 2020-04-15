Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что в данный момент нецелесообразно говорить о выходе страны из карантина, учитывая рост случаев заражения коронавирусом.

Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.

По словам Степанова, за минувшие сутки в Украине зафиксирован антирекорд по количеству заражений – 392 новых случая COVID-19.

“Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно”, – подчеркнул министр.

Он уточнил, что выход из карантина станет возможным, лишь когда будет наблюдаться стабильное снижение количества новых заражений.

“Конечно, мы рассматриваем варианты выхода, при каких условиях это возможно в стране. И могу уверенно сказать, что это возможно только когда мы будем видеть стабильное снижение заболеваемости коронавирусом”, – отметил Степанов.

“Что касается механизма выхода из карантина, этапов выхода – мы постоянно анализируем опыт разных стран: каким образом они выходили. И максимально комфортно будем это делать в нашей стране. Но только после того, когда увидим, что для этого есть возможность в нашей стране”, – добавил глава МОЗ.

(На видео – с 3:40)