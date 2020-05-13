Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

По словам Степанова, у министерства есть четкий алгоритм по снятию ограничений, однако на смягчение карантина будут влиять отдельные показатели.

“У нас есть четкий алгоритм по снятию наших ограничений. Есть показатели, это разные показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также у нас, согласно этим показателям, есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем этого достичь. Контрольные даты, которые мы разработали для себя. Например, 22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее”, – отметил он.

По словам министра, презентация этих алгоритмов ожидается на этой неделе.

“Я думаю, что уже на этой неделе, сегодня-завтра, мы презентуем все это. Мы будем обращаться к Правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением”, — добавил Степанов.

Он уточнил, что МОЗ будет настаивать на введении адаптивного карантина, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом отличается в различных регионах.

“Есть регионы, где большее количество заболевших, есть регионы, где меньше. Также, что для нас важно, – отличается нагрузка на медицинскую систему”, – объяснил министр.

(На видео – с 15:35)