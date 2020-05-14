Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
У него спросили, поддерживает ли МОЗ обращение мэра столицы Виталия Кличко по поводу запуска метро с 25 мая и общественного транспорта с 22 мая.
“Нами будут предоставлены очень конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением Правительства. Там учтены все без исключения критерии, при каких условиях, в том числе, может открываться городской транспорт и метро. Если будет соблюдение этих критериев, то есть Киев вложится в них и будет им соответствовать, то мы не видим в этом проблемы“, – отметил, отвечая на вопрос, Степанов.
Министр не уточнил, какими именно будут эти критерии. В то же время он сообщил, что их разрабатывали эпидемиологи и вирусологи.
“Критерии разработаны специалистами МОЗ. А ими являются эпидемиологи, вирусологи, то есть те люди, которые понимают, как именно нужно выходить из карантина”, – рассказал Степанов.
(На видео – с 14:00)
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет Министров разрешить работу столичного метро с 25 мая.
- Виталий Кличко также заявил, что наземный общественный транспорт Киева пока работает в ограниченном режиме. Но после 22 мая он должен заработать как обычно.
- Второй этап смягчения карантина в Украине, запланированный на 22 мая, предусматривает открытие гостиниц, возобновление работы дошкольных учреждений и спортивных соревнований, но без зрителей.