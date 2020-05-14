Если Киев будет соответствовать критериям выхода из карантина, то в городе может возобновиться работа метро и общественного транспорта.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

У него спросили, поддерживает ли МОЗ обращение мэра столицы Виталия Кличко по поводу запуска метро с 25 мая и общественного транспорта с 22 мая.

“Нами будут предоставлены очень конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением Правительства. Там учтены все без исключения критерии, при каких условиях, в том числе, может открываться городской транспорт и метро. Если будет соблюдение этих критериев, то есть Киев вложится в них и будет им соответствовать, то мы не видим в этом проблемы“, – отметил, отвечая на вопрос, Степанов.

Министр не уточнил, какими именно будут эти критерии. В то же время он сообщил, что их разрабатывали эпидемиологи и вирусологи.

“Критерии разработаны специалистами МОЗ. А ими являются эпидемиологи, вирусологи, то есть те люди, которые понимают, как именно нужно выходить из карантина”, – рассказал Степанов.

(На видео – с 14:00)