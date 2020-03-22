Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в Facebook.

“Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в Правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы”, – сказал Емец.

По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в стране все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы МОЗ.