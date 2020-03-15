“Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений. Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек”, — заявил он.

Помимо этого, Емец заявил, что все больницы должны быть перепрофилированы в инфекционные “с учетом ситуации”.

“Обрабатывать необходимо только ургентных случаях. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, МОЗ активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия”, — добавил он.

Также министр призвал граждан Украины к добровольной самоизоляции.

“Призываю всех украинцев не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция — самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких”, — подчеркнул Емец.