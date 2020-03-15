Соответствующее заявление обнародовано пресс-службой министерства.
“Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений. Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек”, — заявил он.
Помимо этого, Емец заявил, что все больницы должны быть перепрофилированы в инфекционные “с учетом ситуации”.
“Обрабатывать необходимо только ургентных случаях. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, МОЗ активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия”, — добавил он.
Также министр призвал граждан Украины к добровольной самоизоляции.
“Призываю всех украинцев не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция — самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких”, — подчеркнул Емец.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.