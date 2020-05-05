В Министерстве охраны здоровья Украины намерены модифицировать медицинскую реформу. Так, с 1 июня планируется изменить систему финансирования больниц.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

“Медреформа в том виде, в каком мы ее получили, означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц. Все это – из-за дефицита финансирования… Это не значит, что мы собираемся сворачивать реформу. Наоборот, ее надо реализовывать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные при ее планировании ошибки. Уже в этом году все медицинские учреждения должны получить финансирование не менее, чем в прошлом”, – отметил Степанов.

Он также перечислил основные изменения, которые планируется внедрить для разрешения ситуации:

• До 1 июня будут утверждены новые принципы финансирования. Так, все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получат финансирование из госбюджета в размере, не меньшем, чем в 2019 году. Таким образом, планируется покрыть дефицит финансирования, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медработников. При этом все финансирование, как и раньше, будет идти через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

• С 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно профинансированы следующие пакеты: первичная медицинская помощь; экстренная медицинская помощь; острый инфаркт миокарда; острый мозговой инсульт в стационарных условиях, а также 4 пакета для лечения коронавируса COVID-19. Степанов заверил, что финансирование будет покрывать все затраты на лечение.

• С 1 июля будет повышена заработная плата медикам (на это потребуется дополнительно 11 млрд гривен).

• С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети.

• С 11 мая МОЗ начинает разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.

• С 2021 года будут работать новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг.

Степанов уточнил, что МОЗ уже в этом году инициирует повышение заработных плат медицинских работников в размере до 50 %.

“Для того, чтобы повысить зарплаты 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн, и это будет сделано с 1 июля 2020 года за счет государственного бюджета Украины”, – заверил он.

Что предусматривал второй этап медреформы

Как известно, в Украине 1 апреля начался второй этап медицинской реформы. Им предусмотрено, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, должны получать средства по прямому договору с НСЗУ.

Второй этап должен был полностью изменить подход в финансировании украинских больниц. Так, должен был заработать новый механизм, согласно которому больницы получают деньги за медицинские услуги, оказанные конкретному пациенту (а не за размещенные койкоместа через субвенцию из бюджета, как было ранее).

Согласно новому механизму, пациент должен выбрать больницу, где хочет пролечиться (получить услугу по программе медицинских гарантий), а государство через Национальную службу здоровья платит больнице деньги за каждого пролеченного пациента. Программа медицинских гарантий – перечень медуслуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.

Должен был начать действовать принцип: деньги следуют за пациентом в поликлиники и больницы.

Планировалось, что эффективные больницы (в которые обращается большее количество пациентов) смогут увеличить свое финансирование по новой системе. Теперь же, согласно заявлению Степанова, деньги будут распределять не по принципу, который закладывался вторым этапом медреформы, а будет возвращен предыдущий механизм финансирования (то есть, каждое медучреждение получит столько же бюджетных средств, сколько в 2019 году).

Такие меры направлены на то, чтобы не закрылись “менее эффективные” больницы.

(На видео – с 3:20)