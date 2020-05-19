Тестировать на наличие антител к коронавирусу (ИФА-тестирование) будут в первую очередь людей с симптомами COVID-19, а также сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он объяснил, что ИФА-тесты “определяют титр антител в организме человека”.

“То есть если человек либо переболел, либо болеет сейчас, у него есть иммунная реакция, повышается уровень антител”, – заявил министр.

По его словам, внедрение ИФА-тестов позволит увеличить количество тестирований в Украине.

“Мы сможем существенно расширить перечень лиц, которых будем тестировать ИФА-тестами. Это будут люди, которые имеют симптомы коронавирусной болезни, это будут люди, которые находятся в группе риска, работники Нацполиции, Нацгвардии. Мы расширяем круг контактных лиц, которые контактировали с больными COVID-19. Увеличение тестирований позволит нам лучше управлять ситуацией с течением коронавирусной болезни”, – подчеркнул Степанов.

По словам министра, новый тип тестирования смогут проводить лаборатории украинских больниц.

“Мы имеем большее количество лабораторий, которые могут устанавливать результаты по ИФА-тестированию. Это лаборатории, в том числе, в наших больницах”, – рассказал глава МОЗ.

Он также проинформировал, что есть несколько производителей ИФА-тестов: как украинские, так и иностранные.

“Мы будем выбирать ИФА-тесты тех производителей, которые верифицированы и подтверждены либо в ЕС, либо нашими лабораториями”, – добавил Степанов.

(На видео – с 16:25)