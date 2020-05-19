Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Он объяснил, что ИФА-тесты “определяют титр антител в организме человека”.
“То есть если человек либо переболел, либо болеет сейчас, у него есть иммунная реакция, повышается уровень антител”, – заявил министр.
По его словам, внедрение ИФА-тестов позволит увеличить количество тестирований в Украине.
“Мы сможем существенно расширить перечень лиц, которых будем тестировать ИФА-тестами. Это будут люди, которые имеют симптомы коронавирусной болезни, это будут люди, которые находятся в группе риска, работники Нацполиции, Нацгвардии. Мы расширяем круг контактных лиц, которые контактировали с больными COVID-19. Увеличение тестирований позволит нам лучше управлять ситуацией с течением коронавирусной болезни”, – подчеркнул Степанов.
По словам министра, новый тип тестирования смогут проводить лаборатории украинских больниц.
“Мы имеем большее количество лабораторий, которые могут устанавливать результаты по ИФА-тестированию. Это лаборатории, в том числе, в наших больницах”, – рассказал глава МОЗ.
Он также проинформировал, что есть несколько производителей ИФА-тестов: как украинские, так и иностранные.
“Мы будем выбирать ИФА-тесты тех производителей, которые верифицированы и подтверждены либо в ЕС, либо нашими лабораториями”, – добавил Степанов.
(На видео – с 16:25)
- 16 мая Максим Степанов анонсировал запуск ИФА-тестирования на выявление коронавирусной инфекции и антител. Его планировалось начать на этой неделе.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что применение тест-систем ИФА, которые определяют наличие антител к коронавирусу, может стать вариантом выхода Украины из карантина.