Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Он подчеркнул, что данный препарат нельзя использовать для самолечения.
“Этот препарат был внесен в наш протокол лечения (коронавируса, – ред.) как экспериментальный. Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей и в условиях медицинского учреждения. Также использование этого препарата очень четко прописано относительно предоставления информированного согласия пациента для лечения этим препаратом. Никакого процесса самолечения такого рода лекарственными средствами быть не может”, – заявил Степанов.
Он напомнил, что указанный препарат также используется для лечения некоторых ревматоидных заболеваний, в том числе красной волчанки. По словам Степанова, после заявления об использовании “Плаквенила” при COVID-19, он “начал просто исчезать из наших аптечных сетей”.
“Именно поэтому на следующем заседании Правительства в среду он будет внесен в программу “Доступные лекарства” и будет продаваться исключительно по электронному рецепту”, – отметил Степанов.
(На видео – с 10:37)
- Ранее в Украину начали поставлять препарат с действующим веществом гидроксихлорохин, используемым для лечения пациентов с COVID-19. Так, 3 апреля МОЗ отправило в регионы 2250 упаковок препарата “Плаквенил”.
- Как сообщалось ранее, для симптоматического лечения больных с тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания COVID-19 Всемирная организация здравоохранения рекомендует препараты “Плаквенил”, “Актэмра” и “Калетра”. Врач-инфекционист и главврач Александровской больницы (Киев) Людмила Антоненко рассказала о побочных действиях этих препаратов.
- Во Франции сообщили, что состояние 43 пациентов, которых лечили гидроксихлорохином от коронавируса COVID-19, значительно ухудшилось. Так, препарат потенциально увеличивает риски, в частности сердечно-сосудистых осложнений, у пациентов с COVID-19