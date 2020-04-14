Экспериментальный медицинский препарат "Плаквенил" (гидроксихлорохин) можно использовать при лечении коронавируса COVID-19 исключительно под наблюдением врачей и только с согласия пациента.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он подчеркнул, что данный препарат нельзя использовать для самолечения.

“Этот препарат был внесен в наш протокол лечения (коронавируса, – ред.) как экспериментальный. Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей и в условиях медицинского учреждения. Также использование этого препарата очень четко прописано относительно предоставления информированного согласия пациента для лечения этим препаратом. Никакого процесса самолечения такого рода лекарственными средствами быть не может”, – заявил Степанов.

Он напомнил, что указанный препарат также используется для лечения некоторых ревматоидных заболеваний, в том числе красной волчанки. По словам Степанова, после заявления об использовании “Плаквенила” при COVID-19, он “начал просто исчезать из наших аптечных сетей”.

“Именно поэтому на следующем заседании Правительства в среду он будет внесен в программу “Доступные лекарства” и будет продаваться исключительно по электронному рецепту”, – отметил Степанов.

(На видео – с 10:37)