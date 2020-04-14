Решение об ослаблении карантина в Украине будет приниматься уже после Пасхи – "ближе к 24 апреля", когда истекает срок введенных ранее ограничительных мер.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“При возможности улучшения эпидемиологического состояния, когда мы будем видеть, что можем очень пошагово уменьшать карантинные меры, мы сразу начнем это делать. Но сейчас у нас в стране карантин до 24 апреля, и ближе к этой дате мы проанализируем и будем принимать решение. Конечно, это будет происходить после празднования Пасхи“, – подчеркнул Степанов.

Он уточнил, что в МОЗ каждый день анализируют эпидемиологическую ситуацию в Украине, а также в других странах.

“Мы каждый день анализируем ситуацию, эпидемиологическое состояние в стране, смотрим, каким образом все развивается, анализируем ситуацию в мире, анализируем, как другие страны, как, например, Китай или Австрия, сейчас начали ослаблять карантинные меры”, – рассказал министр.

Он также призвал украинцев оставаться на Пасху дома, учитывая ситуацию со вспышкой коронавируса в стране.

“Еще раз хочу обратиться ко всем украинцам, чтобы Пасху в этом году мы отпраздновали онлайн”, – заявил Степанов.

(На видео – с 9:24)