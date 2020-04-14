Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

По словам министра, хотя проверка еще продолжается, сигналы о состоянии медицинской системы Украины “являются тревожными”.

“На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. Пока могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов, – тревожные”, – подчеркнул Степанов.

Как уточнили в пресс-службе МОЗ, с 1 апреля 2020 года в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он состоит в том, что практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) будут получать средства по прямому договору с Национальной службой здоровья Украины.

По состоянию на 1 апреля НСЗУ подписала договоры с 1524 учреждениями специализированной медицинской помощи.

(На видео – с 3:12)