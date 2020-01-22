Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе встретился с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, которая затронула языковой вопрос.

Видео встречи Зеленского с Георгиевой было опубликовано пресс-службой Офиса Президента в Facebook.

Отмечается, что на встрече с главой МВФ также присутствовали Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Здороваясь с Гончаруком, Георгиева сказала “очень приятно” на русском языке.

“Я знаю, что для некоторых людей в Украине, русский язык не является предпочтительным. Но к сожалению, я не говорю на украинском. Но моя племянница говорит, так как жена моего брата из Харькова”, – сказала она сразу же после этого.

При этом Георгиева заявила, что ранее уже провела с Владимиром Зеленским “очень конструктивное обсуждение” о прогрессе, который был достигнут Украиной в судебной реформе и продвижении экономики.