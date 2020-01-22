Видео встречи Зеленского с Георгиевой было опубликовано пресс-службой Офиса Президента в Facebook.
Отмечается, что на встрече с главой МВФ также присутствовали Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
Здороваясь с Гончаруком, Георгиева сказала “очень приятно” на русском языке.
“Я знаю, что для некоторых людей в Украине, русский язык не является предпочтительным. Но к сожалению, я не говорю на украинском. Но моя племянница говорит, так как жена моего брата из Харькова”, – сказала она сразу же после этого.
При этом Георгиева заявила, что ранее уже провела с Владимиром Зеленским “очень конструктивное обсуждение” о прогрессе, который был достигнут Украиной в судебной реформе и продвижении экономики.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.
Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 22. Januar 2020
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