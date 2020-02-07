Как сообщалось ранее, по итогам кокусов Демократической партии США в штате Айова предварительно лидирует самый молодой кандидат – 38-летний Пит Буттиджич. Его ближайший соперник – 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Справка. Кокусы в США — это собрание сторонников или членов политической партии, на которых за кандидатов голосуют поднятием рук или с помощью бюллетеней. Хотя Айова — лишь один из 50 штатов США, считается, что исход здешних кокусов важен для партийных выборов по всей стране. Следующий этап избирательной гонки в США — праймериз в Нью-Гемпшире — состоится 11 февраля.

Питер Пол Монтгомери Буттиджич — американский политик и бывший офицер военно-морской разведки США. Мэр города Саут-Бенд в 2012—2020 годах. Буттиджич — христианин. Он был крещен как католик в младенчестве.

В 2015 году, во время интервью газете South Bend Tribune, Буттиджич объявил, что он гей. В декабре 2017 года он объявил о своей помолвке с Частеном Глезманом, учителем средней школы. Они вступили в брак в 2018 году.