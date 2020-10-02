Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заболел COVID-19

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70 % общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности – и как компания, и я лично”, – говорится в сообщении.
Коболев отметил, что чувствует он себя хорошо.
“Надеюсь, что нюх не потеряю, ни реальный, ни деловой. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн. К этому не привыкать – менеджмент и сотрудники “Нафтогаза” преимущественно на дистанционной работе с марта, и о плюсах такого формата я уже неоднократно рассказывал”, – добавил он.
Глава правления “Нафтогаза” также сообщил, что на время самоизоляции его обязанности будет исполнять первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома.
- Ранее сообщалось, что народный депутат, глава партии “Голос” Кира Рудык и народный депутат от “Слуги народа” и олимпийский чемпион Жан Беленюк заразились коронавирусом COVID-19.
- В октябре в Верховной Раде Украины состоится лишь одно пленарное заседание из-за вспышки коронавируса COVID-19 среди нардепов и сотрудников аппарата ВР.
- Как стало известно 29 сентября, пятый президент Украины, лидер фракции “Европейской солидарности” Петр Порошенко заболел коронавирусом.