Ни одна политическая партия Украины не обращалась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от госфинансирования.

Об этом заявил председатель НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

“Ни одна партия к нам не обращалась”, – сказал Новиков.

На вопрос о том, технически возможно ли сейчас остановить финансирование партий, глава НАПК ответил: “До 21 апреля партиям можно было отказаться от финансирования только на все пять лет каденции Верховной Рады. С этого дня вступил в силу закон, который говорит, что партия может отказаться от финансирования за квартал”.