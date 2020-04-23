Об этом заявил председатель НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.
“Ни одна партия к нам не обращалась”, – сказал Новиков.
На вопрос о том, технически возможно ли сейчас остановить финансирование партий, глава НАПК ответил: “До 21 апреля партиям можно было отказаться от финансирования только на все пять лет каденции Верховной Рады. С этого дня вступил в силу закон, который говорит, что партия может отказаться от финансирования за квартал”.
- 15 января Кабинет Министров Украины назначил новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.