Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной возложенных на меня обязанностей и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине “, – заявил Смолий.

Ранее сообщалось, что группа народных депутатов из фракции “Слуга народа” в среду, 1 июля, встретятся с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения ряда вопросов, среди которых и увольнение главы Национального банка Якова Смолия, который заявлял о своем намерении работать на своей должности до 2025 года.