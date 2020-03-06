Глава Нацбанка Украины Яков Смолий подтвердил, что скандальные записи совещания с уже бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком смонтированные, но настоящие.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Фокус”, которое состоялось до отставки правительства Гончарука.

Смолий отметил, что у НБУ были опасения в связи с проведением выборов президента и последующих выборов в Верховную Раду. Однако “после избрания президента, Верховной Рады и формирования правительства ситуация стабилизировалась”.

Также Смолий рассказал, что НБУ находилось в тесном сотрудничестве с Кабмином, в частности, регулярно проводились встречи в неформальной обстановке.

Запись разговора Гончарука с министрами и представителями НБУ, сделанная, как предполагается, на одной из таких встреч, попала в Сеть в январе текущего года. Глава Нацбанка, который принимал непосредственное участие в разговоре, подтвердил, что “пленки Гончарука” — настоящие, но смонтированные.

“Бывали дни, когда мы шли к премьеру. Как раз после такой встречи в Кабмине и произошел слив “плёнок Гончарука”. Некоторые фрагменты смонтированы. Но в основном запись, которую обнародовали, соответствует тому, что происходило на встрече в Кабмине. Предвосхищая ваш вопрос, кто записывал — я не знаю”, — рассказал Смолий.

Напомним, в январе в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.

Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.